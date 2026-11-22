مرکز ارتباطات، رسانه و امور فرهنگی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه‌ای، توضیحاتی درباره برگزار نشدن جلسه علنی امروز یکشنبه اول آذرماه ۱۴۰۵ ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه آمده است: امروز یکشنبه اول آذر ماه ۱۴۰۵ براساس برنامه از پیش اعلام‌شده، مقرر بود جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از ساعت ۸:۳۰ صبح و با دستور کار اعلام‌شده آغاز شود.

با این حال، پیش از آغاز رسمی جلسه، حجت‌الاسلام حمید رسایی، نماینده مردم شریف تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس، به همراه چند نفر از نمایندگان در محل برگزاری جلسه حاضر شدند و نسبت به مسدود بودن دسترسی تبلت وی برای شرکت برخط (وبیناری) در جلسات علنی مجلس اعتراض کردند که بسته بودن دسترسی تبلت، عدم پایان دوره محکومیت قضایی و سپری شدن دوره مرخصی ایشان‌عنوان شده است.

در ادامه، نمایندگان معترض اعلام کردند در صورت برگزاری جلسه علنی بدون برقراری دسترسی حجت الاسلام رسایی به تب لت، اعتراض خود را در صحن مجلس ادامه خواهند داد. این اعتراض‌ها و تلاش‌ها برای حل موضوع حدود یک ساعت و نیم ادامه یافت.

در نهایت، هیئت‌رئیسه مجلس پس از تلاش برای مدیریت شرایط و آرام‌سازی فضای جلسه، با توجه به تداوم اعتراض‌ها و فراهم نبودن شرایط لازم برای آغاز و اداره جلسه، براساس ماده ۱۰۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تشخیص داد جلسه علنی و برخط امروز برگزار نشود.

پیشتر نیز در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌ماه ۱۴۰۵ این موضوع از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود که در پی آن، جناب آقای حاجی‌بابایی، رئیس وقت جلسه، اعلام کرد با توجه به وضعیت قضایی و مرخصی آقای رسایی از زندان، موضوع امکان حضور و مشارکت ایشان در فرآیند‌های مجلس از قوه قضائیه استعلام شده است و تا کنون پاسخی از سوی قوه قضائیه به مجلس واصل نشده است.