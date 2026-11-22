نمایش «باقی بقای بالی» به کارگردانی محمدرضا شاه‌مردی که تنها نماینده استان قم در بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت بود در این جشنواره موفق به کسب سه جایزه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، نمایش «باقی بقای بالی» از قم با سه جایزه در جشنواره تئاتر مقاومت درخشید.

در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر مقاومت، محمدرضا شاه‌مردی و سیدمهدی برقعی برای نگارش نمایشنامه «باقی بقای بالی» لوح تقدیر دریافت کردند و شاه‌مردی نیز تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بخش کارگردانی را برای ساخت این اثر به دست آورد.

همچنین تندیس جشنواره و دیپلم افتخار بهترین نمایش در بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای، با عنوان جایزه ویژه شهید آوینی، به نمایش «باقی بقای بالی» به کارگردانی محمدرضا شاه‌مردی رسید.

«باقی بقای بالی» روایتی درباره «بالی» دختری نوجوانی است که پدرش یکی از دانشمندان هوافضای کشور به شمار می‌رود و در جریان داستان با روز‌هایی متفاوت و اتفاقاتی عجیب مواجه می‌شود.