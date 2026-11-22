به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بختگان گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی یک دستگاه خودرو خاور در کیلومتر ۴۰ محور بختگان–نی‌ریز به هلال‌احمر اعلام شد.

بشیر محمدی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر بختگان به همراه یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

او ادامه داد: این حادثه یک فوتی به همراه داشت که نجاتگران هلال‌احمر پس از حضور در صحنه، ضمن ارزیابی شرایط و ایمن‌سازی محدوده حادثه، اقدامات لازم برای تثبیت صحنه و کنترل ترافیک را انجام دادند و با استفاده از تجهیزات امدادی نسبت به رهاسازی پیکر فرد فوت‌شده اقدام کردند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان بختگان در پایان گفت: عملیات، پیکر فرد فوت‌شده پس از رهاسازی به عوامل انتظامی حاضر در محل تحویل داده شد.