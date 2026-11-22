به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: مأموران انتظامی این شهرستان، در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا وارز، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ میرزائی افزود: ماًموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از خودرو، انواع لوازم خانگی قاچاق کشف کردند که ارزش ریالی کالا‌های قاچاق کشف شده بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه ۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: ماموران در این رابطه یک نفر متهم دستگیر کردند که متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.