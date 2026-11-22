به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مسئول انجمن سینمای جوانان مهاباد با بیان اینکه دوره آموزش جامع فیلم‌سازی داستانی در این شهرستان برگزار می‌شود گفت: علاقمندان به شرکت در این دوره تا ۱۱ آذر ماه می‌توانند برای ثبت‌نام اقدام کنند.

ادریس محمودیان افزود: این دوره شامل ۳۶۰ ساعت آموزش است که در چند مرحله و به صورت ترکیبی از مباحث تئوری و عملی ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: دوره جامع فیلم‌سازی شامل چند مرحله آموزشی است و هنرجویان در طول دوره با اصول فیلم‌سازی داستانی، مبانی کارگردانی، فیلم‌برداری، تدوین و صدابرداری آشنا می‌شوند.

مسئول انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: شناخت و تحلیل فیلم کوتاه، آشنایی با فیلم سازی مستند، آشنایی با فیلم‌سازی تجربه‌گرا و تهیه یک فیلم کوتاه از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.

محمودیان اظهارداشت: برگزاری چنین دوره‌هایی در راستای عدالت فرهنگی و آموزشی، کشف استعداد‌های نوظهور و توسعه جریان فیلم‌سازی در استان‌های مختلف انجام می‌شود.

وی اضافه کرد: ۱۳ آذر ماه نیز آزمون ورودی از علاقمندان به شرکت در دوره به صورت سراسری برگزار می‌شود و کلاس‌ها از اول دی ماه آغاز خواهد شد.

مسئول انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: ثبت‌نام هنرجویان در دوره آموزش جامع فیلم‌سازی داستانی ۱۴۰۵ از طریق سامانه آموزش انجمن سینمای جوانان ایران امکان‌پذیر است.

محمودیان اظهارکرد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به دفتر سینمای جوانان مهاباد واقع در چهارراه آزادی کوچه خسروی مراجعه کنند یا با شماره‌های ۰۴۴۴۲۲۲۳۷۶۹ و ۰۹۳۷۸۹۹۱۴۱۹ تماس بگیرند.