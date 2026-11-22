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مهاباد میزبان دوره جامع آموزش فیلمسازی داستانی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مسئول انجمن سینمای جوانان مهاباد با بیان اینکه دوره آموزش جامع فیلمسازی داستانی در این شهرستان برگزار میشود گفت: علاقمندان به شرکت در این دوره تا ۱۱ آذر ماه میتوانند برای ثبتنام اقدام کنند.
ادریس محمودیان افزود: این دوره شامل ۳۶۰ ساعت آموزش است که در چند مرحله و به صورت ترکیبی از مباحث تئوری و عملی ارائه میشود.
وی تصریح کرد: دوره جامع فیلمسازی شامل چند مرحله آموزشی است و هنرجویان در طول دوره با اصول فیلمسازی داستانی، مبانی کارگردانی، فیلمبرداری، تدوین و صدابرداری آشنا میشوند.
مسئول انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: شناخت و تحلیل فیلم کوتاه، آشنایی با فیلم سازی مستند، آشنایی با فیلمسازی تجربهگرا و تهیه یک فیلم کوتاه از دیگر اهداف برگزاری این دوره آموزشی است.
محمودیان اظهارداشت: برگزاری چنین دورههایی در راستای عدالت فرهنگی و آموزشی، کشف استعدادهای نوظهور و توسعه جریان فیلمسازی در استانهای مختلف انجام میشود.
وی اضافه کرد: ۱۳ آذر ماه نیز آزمون ورودی از علاقمندان به شرکت در دوره به صورت سراسری برگزار میشود و کلاسها از اول دی ماه آغاز خواهد شد.
مسئول انجمن سینمای جوانان مهاباد گفت: ثبتنام هنرجویان در دوره آموزش جامع فیلمسازی داستانی ۱۴۰۵ از طریق سامانه آموزش انجمن سینمای جوانان ایران امکانپذیر است.
محمودیان اظهارکرد: علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به دفتر سینمای جوانان مهاباد واقع در چهارراه آزادی کوچه خسروی مراجعه کنند یا با شمارههای ۰۴۴۴۲۲۲۳۷۶۹ و ۰۹۳۷۸۹۹۱۴۱۹ تماس بگیرند.