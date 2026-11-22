رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی چالش‌ها و موانع ترانزیت کالا در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز و ناوگان گسترده، سهم ایران از ترانزیت بین‌المللی متناسب با ظرفیت‌های کشور نیست و قوانین ناکارآمد و تبعیض‌آمیز، ناوگان داخلی را تضعیف کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست امروز (یکشنبه اول آذرماه) این کمیسیون، گفت: در نشست امروز، مقررات مربوط به نحوه تأمین سوخت ترانزیت و همچنین راهکار‌های اتخاذ اقدامات تقابلی در عرصه دیپلماسی جهت مدیریت مؤثر ترانزیت کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: با وجود موقعیت جغرافیایی ممتاز و ناوگان گسترده، متأسفانه سهم ایران از ترانزیت بین‌المللی متناسب با ظرفیت‌های کشورمان نیست. در این نشست، مقررات مربوط به باک پر و نحوه تأمین سوخت ترانزیت به دلیل ایجاد تبعیض میان ناوگان ایرانی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفت؛ چرا که سوخت یارانه‌ای و ارزان در اختیار کامیون‌های خارجی قرار می‌گیرد، اما ناوگان داخلی ناچار است سوخت را با هزینه‌های بالاتری تهیه کند.

وی افزود: این رویه نادرست موجب تضعیف رقابت‌پذیری ناوگان داخلی، تقویت رقبای خارجی و افزایش زمینه تخلف و عدم شفافیت شده است.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: در همین راستا، مقرر شد ستاد ترانزیت موضوع را به صورت دقیق بررسی کرده و ظرف مدت یک هفته نتیجه را اعلام کند. پیشنهاد اولیه کمیسیون این است که تحویل سوخت به ناوگان‌های خارجی با تعیین صریح میزان تخفیف انجام شود تا میزان آن کاملاً شفاف بوده و امکان تغییر و مدیریت آن در شرایط مختلف فراهم باشد