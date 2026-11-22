به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مراسم اعزام کاروان راهیان نور دانش‌آموزی استان امروز از محل گنجینه شهدا و با حضور اسفندیار صادقی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی و محمدرضا سلطان‌زاده، فرمانده بسیج دانش‌آموزی استان برگزار شد.

در این مرحله از اعزام‌ها ۴۰۰ دانش‌آموز دختر از ۱۸ منطقه آموزش‌وپرورش استان، در قالب اردویی چهارروزه عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

اسفندیار صادقی در این مراسم راهیان نور را فرصتی ارزشمند برای پیوند نسل امروز با فرهنگ ایثار و فداکاری دانست و اظهار کرد: حضور دانش‌آموزان در مناطق عملیاتی، زمینه آشنایی نزدیک آنان با رشادت‌ها و ازخود گذشتگی‌های نسل‌های پیشین و درک بهتر ارزش‌هایی را فراهم می‌کند که برای عزت، اقتدار و پیشرفت ایران اسلامی رقم خورده است.

وی افزود: این سفر معنوی فرصتی برای بازخوانی حماسه‌های دفاع مقدس و تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهداست و می‌تواند در تقویت هویت ملی و روحیه مسئولیت‌پذیری دانش‌آموزان نقش‌آفرین باشد. با احتساب این مرحله شمار دانش‌آموزان دختر و پسر اعزامی به اردو‌های راهیان نور آذربایجان شرقی تا پایان آذرماه به۳۲۰۰ نفر خواهد شد.