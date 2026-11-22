مسابقات فوتسال جام بسیج شهرستان چوار با حضور ۱۲ تیم و مشارکت ۱۵۰ ورزشکار از ۳۰ آبان آغاز شده و تا پنجم آذر ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ مسابقات فوتسال جام بسیج شهرستان چوار هم‌زمان با گرامیداشت هفته بسیج و با حضور ۱۲ تیم و ۱۵۰ ورزشکار و شرکت‌کننده آغاز شده است.

این رقابت‌ها با هدف ترویج فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی، شناسایی استعداد‌های ورزشی و ایجاد شور و نشاط در میان جوانان برگزار می‌شود.

تیم‌های شرکت‌کننده در فضایی رقابتی و با رعایت اخلاق ورزشی به مصاف یکدیگر می‌روند و در پایان، تیم‌های برتر به‌عنوان نمایندگان شهرستان چوار به مسابقات استانی اعزام خواهند شد.

این مسابقات تا پنجم آذر ادامه دارد و در پایان از تیم‌های برتر تجلیل می‌شود.