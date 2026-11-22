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مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان از مهار آتشسوزی یک دستگاه خودروی ساینا در این شهر و مصدومیت یک نفر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان گفت: این حادثه ساعت ۱۵:۲۲ روز یکم آذرماه در جاده خسروآباد (فتور سابق) رخ داد که بلافاصله دو دستگاه خودروی اطفای حریق و امداد و نجات به محل اعزام شدند.
علی احمدیان افزود: نیروهای عملیاتی پس از حضور در محل، آتش را مهار و اقدامات لازم برای ایمنسازی محیط را انجام دادند.
وی ادامه داد: در این حادثه یک نفر مصدوم شد که پس از انجام اقدامات اولیه به عوامل اورژانس ۱۱۵ تحویل داده شد.
مدیر عامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان با اشاره به پایان عملیات اطفای حریق در ساعت ۱۶ گفت: علت وقوع حادثه در دست بررسی است.