شرکت توانیر در اطلاعیه‌ای اعلام کرد با توجه به محدودیت‌های ایجادشده در تأمین سوخت نیروگاه‌ها و ضرورت مدیریت شرایط تأمین انرژی، صنعت برق از ابتدای آذرماه ناگزیر به اعمال برخی محدودیت‌ها در تأمین برق می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، در این اطلاعیه آمده است؛ این محدودیت‌ها صرفاً در پی محدودیت تأمین سوخت نیروگاهی و با هدف مدیریت منابع موجود و حفظ پایداری شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

اطلاع‌رسانی به مشترکان مشمول این محدودیت‌ها، پیش از اعمال آن، از طریق بازوی «برق من» و همچنین ارسال اعلان (نوتیفیکیشن) در پیام‌رسان «بله» صورت می‌گیرد.

شرکت توانیر ضمن پوزش و عذرخواهی و تأکید بر اینکه اعمال این محدودیت‌ها تصمیمی ناگزیر در شرایط محدودیت تأمین سوخت نیروگاه‌هاست، از مشترکان درخواست می‌کند با مدیریت و صرفه‌جویی در مصرف گاز و برق، صنعت برق کشور را در عبور از شرایط دشوار تأمین انرژی و حفظ پایداری شبکه یاری کنند.

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