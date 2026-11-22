با حضور معاون خانه کارگر کشور؛
مطالبه اصلاح قانون کار به نفع کارگران
در نشست کارگران اراکی بهبود شرایط از طریق اصلاح قانون کار مطالبه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون خانه کارگر کشور در مراسمی که به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر استان در اراک برگزار شد، گفت: اصلاحات قانون کار باید به بهبود شرایط کارگران و تقویت حمایتهای قانونی منجر شود.
حسن صادقی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار در ابتدای امسال به تصویب رسیده، افزود: برخی از این قانون نیازمند اصلاحات است که باید بتواند وضعیت شغلی و حقوق کارگرانی را بهبود ببخشد.
او معیشت کارگران، دستمزد، قراداهای موقت با کارفرما، عدم درست اجرای قانون، مسادل مربوط به تامین اجتماعی و پرداخت حقوق و نبود امنیت شغلی را از جمله مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در این نشست مشکلات و معضلاتی که در مسیر اجرای قانون وجود دارد، دسته بندی و برای رسیدگی به وزارت کار منتقل خواهد شد.
علی غیاثی دبیر اجرای خانه کارگری استان مرکزی تشکیلات اراک هم گفت: براساس قانون قرار شد در شش ماهه نخست دوم سال براساس افزایش تورم دستمُزد کارگران افزایش و به جای قرادادهای موقت، قردپاردادها به صورتدائم و مُستمر انجام شود که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.
او اصلاح قانون کار را خواستار شد و افزود: بهبود معیشت کارگران، رفاهیات و افزایش تشکلات کارگری از جمله مشکلاتی است که در این جلسه بر پیگیری آن تاکید شد.