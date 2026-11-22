به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ معاون خانه کارگر کشور در مراسمی که به مناسبت ۲۹ آبان سالروز تصویب قانون کار در خانه کارگر استان در اراک برگزار شد، گفت: اصلاحات قانون کار باید به بهبود شرایط کارگران و تقویت حمایت‌های قانونی منجر شود.

حسن صادقی با بیان اینکه مصوبه شورای عالی کار در ابتدای امسال به تصویب رسیده، افزود: برخی از این قانون نیازمند اصلاحات است که باید بتواند وضعیت شغلی و حقوق کارگرانی را بهبود ببخشد.

او معیشت کارگران، دستمزد، قرادا‌های موقت با کارفرما، عدم درست اجرای قانون، مسادل مربوط به تامین اجتماعی و پرداخت حقوق و نبود امنیت شغلی را از جمله مشکلات جامعه کارگری عنوان کرد و گفت: در این نشست مشکلات و معضلاتی که در مسیر اجرای قانون وجود دارد، دسته بندی و برای رسیدگی به وزارت کار منتقل خواهد شد.

علی غیاثی دبیر اجرای خانه کارگری استان مرکزی تشکیلات اراک هم گفت: براساس قانون قرار شد در شش ماهه نخست دوم سال براساس افزایش تورم دستمُزد کارگران افزایش و به جای قراداد‌های موقت، قردپارداد‌ها به صورتدائم و مُستمر انجام شود که متاسفانه تاکنون چنین اتفاقی نیافتاده است.

او اصلاح قانون کار را خواستار شد و افزود: بهبود معیشت کارگران، رفاهیات و افزایش تشکلات کارگری از جمله مشکلاتی است که در این جلسه بر پیگیری آن تاکید شد.