به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با استناد به مکاتبات معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، ممنوعیت صادرات این سه محصول کشاورزی را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، با توجه به شرایط اضطراری و ضرورت مدیریت بازار محصولات کشاورزی، صادرات این اقلام که پیش از این با رعایت شرایطی مجاز بود، به‌طور کامل ممنوع شده است.

این تصمیم با استناد به بند «الف» ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت اتخاذ شده و گمرکات کشور موظف‌اند تا اطلاع بعدی از صادرات انواع پیاز، سیب‌زمینی و گوجه‌فرنگی جلوگیری کنند.