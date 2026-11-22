با فرارسیدن فصل سرما و افزایش مصرف گاز در دره‌شهر، صرفه‌جویی در این انرژی برای جلوگیری از افت فشار و تداوم فعالیت صنایع ضروری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ با کاهش دمای هوا و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی در دره‌شهر، مدیریت مصرف گاز اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ موضوعی که در پایداری شبکه گازرسانی و تأمین انرژی بخش صنعت نقش مؤثری دارد.

تنظیم دمای وسایل گرمایشی، استفاده از لباس گرم و پرهیز از مصارف غیرضروری، از راهکار‌های ساده‌ای است که می‌تواند به مدیریت مصرف گاز در روز‌های سرد سال کمک کند.

صرفه‌جویی در مصرف گاز علاوه بر پیشگیری از افت فشار و قطعی احتمالی، زمینه تداوم تولید در بخش صنعت را نیز فراهم می‌کند.