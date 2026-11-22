به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس ارقام خوداظهاری شرکت‌های بیمه در سامانه سنهاب، صنعت بیمه کشور در هفت ماهه نخست سال موفق به تولید ۸۳۱.۵ همت (هزار میلیارد تومان) حق بیمه شده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۱۱.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

در این بازه زمانی، تعداد بیمه‌نامه‌های صادره با ۱۰ درصد رشد به ۴۹.۴ میلیون فقره رسیده است.

همچنین خسارت پرداختی صنعت بیمه در هفت‌ماهه اول ۱۴۰۵ به ۴۹۱.۱ همت رسیده است که نسبت به سال گذشته رشد ۱۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. تعداد موارد خسارت پرداختی نیز با ۱۲ درصد رشد، به ۶۷.۱ میلیون مورد رسید.

در مجموع، نسبت خسارت بازار در این مدت ۵۹.۱ درصد ثبت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۴.۸ واحد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی به ترتیب ۸۴.۷ و ۸۳.۳ درصد بوده است.

در بررسی سهم رشته‌های عمده از بازار، رشته درمان با ۳۹.۳ درصد از حق بیمه تولیدی و ۳۴.۴ درصد از خسارت پرداختی، بیشترین سهم را دارد. پس از آن، رشته زندگی با ۲۶.۴ درصد از حق بیمه و ۳۲.۷ درصد از خسارت قرار گرفته است.

در رشته‌های خودرویی نیز، شخص ثالث و مازاد ۱۵.۲ درصد از حق بیمه و ۱۷.۴ درصد از خسارت را به خود اختصاص داده و بدنه اتومبیل دارای ۴.۷ درصد از حق بیمه و ۵.۱ درصد از خسارت است.

گفتنی است، با توجه به اینکه تنها هفت ماه از سال گذشته و وصول کامل حق بیمه‌های برخی از بیمه‌نامه‌های صادره تا پایان سال انجام می‌شود، این شاخص نمی‌تواند ارزیابی کاملی از فعالیت واقعی بازار ارائه دهد.