به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، روحانیون، طلاب و قشر‌های مختلف مردم حضور داشتند، آیت الله سیدمحمدعلی موسوی جزایری، زعیم حوزه‌های علمیه استان با اشاره به سال‌ها تلاش‌های علمی و فقهی حضرت آیت الله وحید خراسانی، ارتحال ایشان را ضایعه‌ای بزرگ برای جهان تشیع و حوزه‌های علمیه بیان کرد.

سید محمد رضا موالی زاده، استاندار خوزستان نیز با تجلیل از خدمات علمی، فقهی و اجتماعی مرجع عالی القدر حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی، ایشان را یک شخصیت برجسته در جهان تشیع بیان کرد و یاد این فقیه گرانقدر را گرامی داشت.

حجت الاسلام طائب از استادان حوزه علمیه نیز با بیان اینکه حوزه‌های علمیه مراکز تربیت مروجان مکتب اهل بیت (ع) هستند، ضمن اشاره به سال‌ها تلاش‌های علمی و فقهی حضرت آیت الله وحید خراسانی بر ضرورت معرفی هر چه بیشتر معظم له به نسل جوان تاکید کرد.