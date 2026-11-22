معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی گفت: ثبات اقتصادی و مهار تورم مستلزم هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و اصلاحات ساختاری، توجه به انتظارات و رفتار فعالان اقتصادی و در نظر گرفتن محدودیت‌های واقعی بنگاه‌ها و خانوارهاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای ماجد در دومین همایش سالانه بازار سرمایه، با اشاره به نظریات مطرح‌شده در اقتصاد کلان و ارتباط آن با سیاست‌گذاری اقتصادی کشور، اظهار داشت: تصمیمات خانوار‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تنها بر اساس شرایط فعلی اتخاذ نمی‌شود، بلکه انتظارات از آینده، میزان نااطمینانی و ارزیابی افراد از شرایط پیش‌رو نیز نقش مهمی در رفتار اقتصادی آنها دارد. در واقع، مجموع تصمیمات خرد در حوزه مصرف، پس‌انداز، تولید، سرمایه‌گذاری، قیمت‌گذاری و اشتغال، متغیر‌های کلان اقتصادی را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به نقش انتظارات در انتقال سیاست‌ها به اقتصاد افزود: اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی صرفاً به ابزار‌های فعلی محدود نمی‌شود، بلکه اعتبار سیاست‌گذار، نحوه اطلاع‌رسانی، انتظارات فعالان اقتصادی، شرایط اعتباری، نرخ ارز و قیمت دارایی‌ها نیز در انتقال سیاست‌ها به اقتصاد نقش دارند. از این رو، نحوه ارتباط سیاست‌گذار با فعالان اقتصادی و میزان اعتبار سیاست‌های اعلام‌شده بر تصمیمات اقتصادی اثرگذار است.

انتظارات و نا اطمینانی‌ها بر تصمیمات خانوار‌ها و بنگاه‌ها اثرگذار است

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با شوک‌های اقتصادی و محدودیت‌های موجود، تصمیمات متفاوتی اتخاذ می‌کنند، تصریح کرد: میزان وابستگی شرکت‌ها به واردات مواد اولیه، درآمد‌های ارزی، هزینه‌های انرژی، شرایط تأمین مالی و محدودیت‌های قیمت‌گذاری، بر نحوه واکنش آنها به تغییرات اقتصادی اثر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که تغییر نرخ ارز یا افزایش هزینه‌های تولید می‌تواند بر سودآوری، تولید و اشتغال بنگاه‌ها آثار متفاوتی داشته باشد. بر این اساس، ارزیابی وضعیت بنگاه‌ها و صنایع مستلزم توجه به ساختار درآمد‌ها و هزینه‌ها، میزان وابستگی به نهاده‌های وارداتی، امکان تعدیل قیمت‌ها و شرایط فعالیت آنهاست.

سلامت نظام بانکی و تأمین مالی هدفمند از الزامات حمایت از تولید است

ماجد با اشاره به اهمیت تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی اظهار داشت: محدودیت‌های اعتباری، هزینه تأمین مالی و دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی از عوامل مؤثر بر تصمیمات تولیدی و سرمایه‌گذاری است. در شرایط محدودیت منابع، تأمین مالی هدفمند و هدایت اعتبار به بنگاه‌های فعال در زنجیره‌های حیاتی تولید و عرضه کالا و خدمات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به تداوم فعالیت‌های اقتصادی کمک کند.

وی سلامت نظام بانکی و توان تأمین مالی را از عوامل مهم اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی دانست و گفت: ناترازی بانک‌ها، محدودیت‌های نقدینگی و سرمایه و مشکلات ترازنامه‌ای می‌تواند توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی را تحت تأثیر قرار دهد و از این طریق بر تأمین مالی تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر بگذارد. بنابراین، ثبات و سلامت نظام بانکی از الزامات حمایت از فعالیت‌های اقتصادی است و ناترازی در شبکه بانکی می‌تواند از طریق کاهش عرضه اعتبار، افزایش هزینه تأمین مالی و تشدید محدودیت‌های بنگاه‌ها بر متغیر‌های اقتصادی اثرگذار باشد.