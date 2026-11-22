تیم پاراتکواندو زنان ایران در یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ موجو کره جنوبی، عنوان نخست رده‌بندی تیمی را به دست آورد و تیم کشورمان نیز در رده‌بندی کلی، مقام دوم این رقابت‌ها شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی پاراتکواندوی جهان ۲۰۲۶ که با حضور نمایندگان ۶۲ کشور در شهر موجو کره جنوبی برگزار شد، تیم زنان ایران با عملکرد درخشان ملی‌پوشان خود موفق شد بر سکوی نخست رده‌بندی تیمی بایستد.

همچنین در رده‌بندی کلی تیمی، ایران در جمع برترین کشور‌های حاضر در این رقابت‌ها جای گرفت و عنوان دومین بهرین تیم را از آن خود کرد.



عاطفه کشاورز، نماینده کادر فنی ایران، عنوان بهترین مربی زن مسابقات را کسب کرد.

کشاورز که در این دوره از رقابت‌ها هدایت تیم زنان ملی‌پوشان پاراتکواندو ایران را برعهده داشت، با کسب این عنوان، افتخاری دیگر را برای خانواده بزرگ تکواندو کشور رقم زد.

این نتایج در کنار کسب سه مدال طلا و یک نقره توسط ملی‌پوشان ایران، کارنامه‌ای درخشان برای پاراتکواندو کشورمان در رقابت‌های جهانی موجو رقم زد و جایگاه بانوان ایران را در سطح بین‌المللی به نمایش گذاشت.