به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، یادواره شهدای مدرسه شجره طیبه میناب به مناسبت هفته بسیج با حضور اقشار مختلف مردم مریوان برگزار شد.

یادواره شهدای والامقام بخش دلبران نیز امروز در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

دیواندره‌ای‌ها هم امروز شاهد برگزاری یادواره ۲۶۸ شهید والامقام این شهرستان بودند.

جمعی از بسیجیان سنندجی در گرامیداشت هفته بسیج، با حضور در پایگاه انتقال خون استان، در پویش نذر خون شرکت کردند.

در مراسمی به مناسبت هفته بسیج و بزرگداشت روز زن از ۱۳ نفر از بانوان مدال آور ورزشکار شهرستان دیواندره تجلیل شد.

به مناسبت هفته بسیج پروژه آسفالت معابر روستا‌های دورود و قلعه‌گاه شهرستان سروآباد به مساحت ۶۰ هزار مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به مناسبت هفته بسیج، آیین تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای ورزشکار و ورزشکاران بسیجی مدال‌آور قروه در زورخانه یادگار امام این شهر برگزار شد.

امروز همچنین مسابقات ورزشی در رشته‌های فوتسال، دارت و طناب‌کشی با حضور دانش‌آموزان مدارس شهرستان سروآباد به میزبانی روستای دزلی برگزار شد.. با حضور بسیجیان مریوانی مسابقات تیراندازی با عنوان جان فدایان در مریوان برگزار شد.