کتاب «پروفسور حسابی» نوشته سیدمحمد مهاجرانی و با تصویرگری سعید شمس، به‌عنوان سی‌وششمین جلد از مجموعه «قهرمان من» از سوی نشر کتابک منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کتاب «پروفسور حسابی» اثری داستانی است که با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی و تلاش‌های علمی سیدمحمود حسابی، فیزیکدان برجسته ایرانی، به نگارش درآمده است.

آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی شخصیت‌های علمی و اثرگذار، فرصتی برای شناخت مسیر پیشرفت و توجه به نقش دانش و یادگیری در ساختن آینده فراهم می‌کند. کتاب «پروفسور حسابی» نیز با همین رویکرد، سرگذشت یکی از چهره‌های شناخته‌شده علمی ایران را در قالب روایتی متناسب با دنیای مخاطبان کودک و نوجوان بازگو می‌کند.

سیدمحمد مهاجرانی در این کتاب، به زندگی سیدمحمود حسابی، فیزیک‌دان برجسته ایرانی و نخستین رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران، پرداخته است. این اثر تلاش می‌کند مخاطب را با مسیری آشنا کند که از علاقه به یادگیری آغاز می‌شود و با مطالعه، تلاش و پیگیری هدف ادامه پیدا می‌کند.

یکی از محور‌های اصلی کتاب، توجه به اهمیت کنجکاوی و پشتکار در مسیر علم‌آموزی است. زندگی پروفسور حسابی در این روایت، فرصتی برای طرح این موضوع فراهم می‌کند که علاقه به دانستن و جدی گرفتن مسیر یادگیری چگونه می‌تواند در شکل‌گیری آینده فرد نقش داشته باشد. همچنین خوانندگان با بخشی از تجربه‌های زندگی فردی آشنا می‌شوند که تحصیل و پژوهش را جدی گرفت و دانش خود را در مسیر علم و آموزش به کار بست.

کتاب «پروفسور حسابی» علاوه بر معرفی یک شخصیت علمی، زمینه‌ای برای گفت‌و‌گو میان والدین، مربیان و نوجوانان درباره اهمیت یادگیری، شناخت استعدادها، مواجهه با دشواری‌ها و دنبال کردن هدف‌های فردی فراهم می‌کند. آشنایی با زندگی دانشمندان و افراد تأثیرگذار می‌تواند نگاه نسل نوجوان را به تاریخ علمی کشور و جایگاه تلاش‌های علمی در جامعه گسترش دهد.

این کتاب برای کودکانی که به زندگی دانشمندان و شخصیت‌های تأثیرگذار علاقه دارند، همچنین نوجوانان، والدین، مربیان و آموزگارانی که به دنبال معرفی الگو‌های علمی به دانش‌آموزان هستند، قابل استفاده است.

کتاب «پروفسور حسابی» نوشته سیدمحمد مهاجرانی، با تصویرگری سعید شمس، سی‌وششمین جلد از مجموعه «قهرمان من» است که از در نشر کتابک منتشر شده است.