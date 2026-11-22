به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح مسجد محله‌محور با هدف تقویت نقش اجتماعی مساجد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حل مسائل محله‌ها در حال اجراست.

در قالب این طرح و با تشکیل قرارگاه اقدام مشترک، ظرفیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مساجد شناسایی و ساماندهی می‌شود تا زمینه مشارکت بیشتر اهالی در رفع مشکلات محله فراهم شود.

شناسایی استعداد‌های جوانان، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تربیتی، حمایت از خانواده‌های نیازمند و خدمت‌رسانی به اقشار مختلف جامعه از جمله محور‌های این طرح است.

هدف از اجرای این طرح، تبدیل مساجد به پایگاه‌هایی فعال برای مشارکت مردمی، تقویت همبستگی اجتماعی و گره‌گشایی از مشکلات محله‌هاست.