سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد از آغاز برنامه مدیریت بار در شهر مشهد از امروز، اول آذر ماه، خبر داد و گفت: این اقدامات به منظور مقابله با چالش تأمین سوخت نیروگاه‌ها در فصل سرما و حفظ پایداری شبکه برق انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، با نزدیک شدن به روز‌های سرد سال و تداوم نگرانی‌ها پیرامون تأمین سوخت نیروگاه‌ها، مدیریت هم‌زمان مصرف برق و گاز به یکی از حیاتی‌ترین و چالش‌برانگیزترین مسائل در حوزه امنیت انرژی تبدیل شده است. با تغییر اقلیمی و پیش‌بینی کاهش دما، فشار بر زیرساخت‌های تولید انرژی به شدت افزایش می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند پایداری شبکه را در برابر نوسانات شدید جوی به مخاطره اندازد و سایه سنگین احتمال قطعی‌های گسترده را بر سر مصرف‌کنندگان بیندازد.