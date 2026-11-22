به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی و با هدف تقویت فرهنگ کتابخوانی میان نسل نوجوان و آشنایی آنان با منابع علمی و ادبی، دانش‌آموزان مدرسه شهید قرنی مهاباد از کتابخانه عمومی شیخ شلتوت بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رئیس عقیدتی سیاسی تیپ ۳۶۴شهید نصیرزاده زاده ارتش مهاباد گفت: جمعی از دانش آموزان مدرسه شهید قرنی تیپ۳۶۴ شهید نصیرزاده ارتش در مهاباد از کتابخانه شیخ شلتوت این شهرستان بازدید کردند.

حجت الاسلام ابراهیم داداش پورافزود: دانش آموزان دراین بازدید، با بخش‌های مختلف کتابخانه، فرآیند عضویت و نحوه استفاده از خدمات امانت کتاب آشنا شدند.

چیا قادری مسئول کتابخانه شیخ شلتوت مهاباد هم گفت: این کتابخانه شامل بخش‌های مختلف از جمله بخش‌های کودک، نوجوان و بخش‌های اصلی کتابخانه است و ۳۴هزار جلد کتاب و هزار و ۵۰۰ نفر عضو دارد.

دراین بازدید براهمیت مطالعه به عنوان ابزاری قدرتمند برای ارتقای سطح آگاهی، تقویت خلاقیت و بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان تأکیدشد.