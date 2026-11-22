رئیس سازمان زندان‌ها از به‌روزرسانی سامانه کمک به زندانیان تا یک ماه آینده خبر داد. این سامانه تنها سامانه متمرکز کمک مالی به زندانی‌ها می‌شود.

کمک به زندانیان به زودی فقط از یک سامانه انجام می‌شود

کمک به زندانیان به زودی فقط از یک سامانه انجام می‌شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حیدر آسیابی در برنامه صف اول گفت: سامانه امیدیاری برای کمک به زندانیان حدود یک سال پیش راه‌اندازی شد اما نقص‌هایی داشت که در حال برطرف شدن است.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: این سامانه تنها سامانه متمرکز کمک‌های مردمی به زندانیان خواهد شد. ستاد دیه و انجمن‌های مشابه زیرمجموعه همین سامانه سازمان زندان‌ها قرار می‌گیرند.

آسیابی گفت که سازمان زندان‌ها برای فراهم شدن بستر پرداخت کمک‌های مردمی، تقریبا با بانک ملی به توافق رسیده است.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: نام زندانیان در این سامانه محفوظ است اما افرادی که کمک می‌کنند، در نوع کمک کردن حق انتخاب دارند؛ می‌توانند انتخاب کنند که به کدام زندانی، در کدام استان و شهر، با چه نوع جرم کمک کنند.

آسیابی گفت: برخی با عنوان کمک به زندانیان کلاهبرداری می‌کنند. مردم به هر شماره حسابی پول واریز نکنند. حتما باید آن شماره حساب را سازمان زندان‌ها تایید کرده باشد.

زندانی‌ها می‌توانند تحصیلاتشان را از زندان ادامه بدهند

رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفت که در محیط‌های زندان کشور، ۶ هزار و ۶۰۰ نفر از نهضت سوادآموزی تا دانشگاه مشغول تحصیل هستند.

آسیابی افزود: در زندان‌هایمان ۱۶۲ نفر دانشجو داریم. ارتباط آنها با دانشگاه به صورت مجازی برقرار است و با مرخصی، فرصت حضور در محل آزمون هم دارند.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: در حال حاضر ۱۲ زندانی داریم که در مقطع دانشجوی کارشناسی ارشد تحصیل می‌کنند.

آسیابی افزود: وظیفه داریم شرایط تحصیل افراد زیر ۱۸ سال را در محل ندامتگاه یا کانون اصلاح و تربیت فراهم کنیم.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: شاید بتوان گفت کمترین جمعیت کیفری زیر ۱۸ سال را در دنیا داریم. ما اقدامات آموزشی و اصلاحی را جدی می‌گیریم.

به کارآفرین‌ها در زندان‌ها تسهیلات داده می‌شود

آسیابی این را هم گفت که بیشتر زندانیان جرائم عمدی به علت نداشتن حمایت‌های شغلی به سرقت روی آورده‌اند.

رئیس سازمان زندان‌ها گفت: به کسانی که در محیط زندان کارآفرینی می‌کنند، تسهیلات می‌دهیم و بیش از ۴۳ هزار زندانی تحت پوشش برنامه اشتغال هستند.

آسیابی گفت: بیش از ۲۰۰ شغل در محیط‌های زندان آموزش می‌دهیم و هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی وابسته به اشتغال زندانیان فعالیت می‌کنند.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: ۱۱ مرکز ثابت فنی و حرفه‌ای با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای در کشور راه اندازی کردیم. به زندانیان مهارت آموزش داده می‌شود و آنها گواهی تخصصی دریافت می‌کنند.

آسیابی گفت: در بستر سامانه مرکز جامع کارآفرینی سازمان زندان‌ها، برای افراد فرصتی فراهم شده تا در خود زندان سرمایه‌گذاری کنند و معافیت‌ها و تسهیلاتی دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان زندان‌ها افزود: برخی افراد در زندان مهارت یاد گرفتند و بیرون زندان کارآفرین شدند. حتی همان‌ها بازگشتند، در زندان کارآفرینی کردند و به زندانیان دیگر مهارت آموزش دادند.