گروه‌های جهادی بسیج سازندگی استان قزوین در قالب پویش «میدان‌های همدلی»، با ارائه خدماتی نظیر مشاوره حقوقی، اشتغال، خدمات بهداشتی و توزیع اقلام ضروری، در خیابان‌ها و میان مردم حضور یافته‌اند تا گره‌ای از مشکلات روزمره آنها بگشایند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ مهدی صادق‌پور، مسئول بسیج سازندگی استان قزوین، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما اعلام کرد: همزمان با هفته بسیج، پویش «میدان‌های همدلی و خیابان‌های خدمت» در سراسر کشور و با تمرکز ویژه بر نیاز‌های مردم قزوین برپا شده است.

در این رزمایش خدماتی، گروه‌های جهادی و «جان‌فدایان» طی بیش از ۲۵۰ شب حضور فعال در میدان، طیف گسترده‌ای از خدمات را در اختیار شهروندان قرار داده‌اند. این خدمات شامل اهدای جهیزیه، توزیع ایزوگام برای خانواده‌های نیازمند و ارائه مشاوره‌های تخصصی در حوزه‌های پزشکی، حقوقی، اشتغال و مشاوره روان‌شناختی (از جمله کنترل اضطراب و افسردگی) است.

علاوه بر این، در بخش بهداشت و درمان، خدماتی نظیر کنترل فشار خون و قند خون و آموزش رژیم‌های غذایی مناسب برای بیماران دیابتی به صورت رایگان در محل انجام می‌شود. همچنین تلاش شده است تا با تمرکز بر موضوعاتی مانند تسهیلات، تعاملات کار و اشتغال، از گره‌گشایی در مشکلات معیشتی مردم حمایت شود.

سرهنگ صادق‌پور با تأکید بر تداوم این طرح تا پایان هفته بسیج، خاطرنشان کرد که حضور جهادی در متن زندگی مردم، پیامی روشن از همبستگی و ایستادگی در برابر تهدیدهاست.

وی افزود: این اقدامات نشان می‌دهد خدمت‌رسانی از پشت میز‌ها به میان مردم و در قلب خیابان‌ها آمده است.