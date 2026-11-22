بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان کرمان، با شعار «تکریم مهر ماندگار» و با حضور مسئولان، خیرین و فعالان حوزه مدرسه‌سازی برگزار شد؛ مراسمی برای پاسداشت تلاش کسانی که با مشارکت در ساخت مدارس، آینده‌ای روشن‌تر برای نسل‌های بعد رقم می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،در این مراسم، ضمن تجلیل از خیرین مدرسه‌ساز، از خانواده شهید طاهری‌فرد، مدیر مدرسه میناب نیز قدردانی شد و پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) به استاندار کرمان اهدا شد.

استاندار کرمان در این جشنواره، با تأکید بر ضرورت مشارکت بیشتر بنگاه‌های اقتصادی و خیرین در توسعه فضاهای آموزشی، اعتمادسازی و فراهم کردن زمینه حضور بخش‌های مختلف جامعه را از عوامل مهم پیشرفت مدرسه‌سازی در استان دانست.

طالبی همچنین با اشاره به ساخت یک مدرسه در کمتر از دو ماه در شهرستان نگار، این تجربه را نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی و مشارکت مردمی عنوان کرد و خواستار گسترش چنین اقداماتی شد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز با تشریح برنامه‌ها و اقدامات این سازمان، بر اهمیت توسعه و استانداردسازی فضاهای آموزشی تأکید کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان هم با اشاره به نیاز این استان به توسعه فضاهای آموزشی، همراهی خیرین و دولت را برای رفع کمبودها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و فراهم کردن فضای مناسب تحصیل دانش‌آموزان ضروری دانست.

بیست‌وهشتمین جشنواره خیرین مدرسه‌ساز استان کرمان، فرصتی برای تجلیل از نیک‌اندیشانی بود که با مهر و مسئولیت‌پذیری، نه‌تنها مدرسه می‌سازند، بلکه در مسیر ساختن آینده فرزندان این سرزمین گام برمی‌دارند