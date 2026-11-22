به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مسابقات انتخابی بوکس بانوان بزرگسال استان با حضور ۱۰ ورزشکار از شهر‌های مختلف استان در خانه بوکس سنندج برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، ویدا کرمی در وزن ۶۰ کیلوگرم، غزاله رسولی در وزن ۵۱ کیلوگرم و زینب عزیزی در وزن ۵۴ کیلوگرم به عنوان نفرات برتر معرفی شدند.

این سه بوکسور پنجم و ششم آذرماه در مسابقات انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان کشور به میزبانی تهران شرکت می‌کنند.