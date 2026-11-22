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مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان گفت: تا پایان امسال دو هزار واحد مسکونی تحویل مددجویان تحت پوشش این نهاد می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محمد رضا میری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان افزود: خانهدار شدن، رویایی که برای بسیاری از خانوادههای نیازمند سالها درانتظارش بودهاند، حالا با دستور مقام معظم رهبری با اجرای طرح ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در سیستان و بلوچستان، این رویا به واقعیت پیوسته است.
وی گفت: این تعداد واحد مسکونی ۱۴، اسفند امسال در سالروز تاسیس کمیته امداد تحویل مددجویان قرار میگیرد.