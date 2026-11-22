به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، محمد رضا میری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان افزود: خانه‌دار شدن، رویایی که برای بسیاری از خانواده‌های نیازمند سال‌ها درانتظارش بوده‌اند، حالا با دستور مقام معظم رهبری با اجرای طرح ساخت بیش از ۲ هزار واحد مسکونی ویژه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) در سیستان و بلوچستان، این رویا به واقعیت پیوسته است.

وی گفت: این تعداد واحد مسکونی ۱۴، اسفند امسال در سالروز تاسیس کمیته امداد تحویل مددجویان قرار میگیرد.