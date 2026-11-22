رویداد فرهنگی «معیار» به همت فرهنگسرای رویش و اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان تهران در سالن آمفی تئاتر کتابخانه مرکزی پارک شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این رویداد با هدف ایجاد و توسعه یک مرجع رسانه‌ای تخصصی برای نقد و بررسی کتاب‌های انگیزشی برگزار شده است.

تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بر ایجاد نگرش و امید در زندگی افراد از جمله محور‌های مورد بحث در این رویداد بود.

جمعی از نویسندگان کتاب‌های انگیزشی با حضور در این رویداد به پرسش‌های حاضران پاسخ گفتند.

خبر تکمیل می‌شود...