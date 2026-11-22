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حدود ۱۶۰ دونده در چهارمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور، مسیر ۶ کیلومتری روستای سنگده ساری را طی کردند و برترینها معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، چهارمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور، به یاد مرحوم رمضان میرصادقی، قهرمان پیشین دو و میدانی آسیا، در روستای سنگده بخش دودانگه شهرستان ساری برگزار شد.
نوروزی مسئول برگزاری این مسابقات با اشاره به جزییات این رویداد ورزشی گفت: در این دوره از رقابتها، حدود ۱۶۰ دونده مسافت ۶ کیلومتری را طی کردند.
وی افزود: عطا اسدی از تبریز با ثبت زمان ۱۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه، به عنوان نخستین دونده به خط پایان رسید و قهرمان شد. پس از او، سجاد اصغری از تهران در جایگاه دوم ایستاد و حسین سیفی دیگر دونده تبریزی به مقام سوم دست یافت.
گزارش از ایوب رضوانی