به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، چهارمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی کشور، به یاد مرحوم رمضان میرصادقی، قهرمان پیشین دو و میدانی آسیا، در روستای سنگده بخش دودانگه شهرستان ساری برگزار شد.

نوروزی مسئول برگزاری این مسابقات با اشاره به جزییات این رویداد ورزشی گفت: در این دوره از رقابت‌ها، حدود ۱۶۰ دونده مسافت ۶ کیلومتری را طی کردند.

وی افزود: عطا اسدی از تبریز با ثبت زمان ۱۹ دقیقه و ۵۷ ثانیه، به عنوان نخستین دونده به خط پایان رسید و قهرمان شد. پس از او، سجاد اصغری از تهران در جایگاه دوم ایستاد و حسین سیفی دیگر دونده تبریزی به مقام سوم دست یافت.

گزارش از ایوب رضوانی