هرچند با گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها آسایش و رفاه اجتماعی افزایش یافته، اما پایداری جریان گاز دراین روز‌های سرد پاییزی نیازمند همدلی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، آقای دین دوست از اهالی روستای ابراهیمه می‌گوید از وقتی که روستایشان گازدار شده زندگی راحت تری دارند. خانم شنگه هم که نهار خانواده اش را با شعله‌های آبی رنگ گاز درست می‌کند از برکات این انرژی پاک می‌گوید.

هرچند با گازرسانی به شهر‌ها و روستا‌ها آسایش و رفاه اجتماعی افزایش یافته، اما نباید فراموش کنیم که استفاده از این انرژی پاک حق همه است. پس چه بهترکه این روز‌ها که با محدودیت منابع رو‌به‌رو هستیم با صرفه جویی در مصرف، شرگت گاز را در تأمین و پایداری شبکه یاری کنیم.

شرکت ملی گاز اعلام کرده: در ۲۴ ساعت گذشته بخش خانگی، تجاری و صنایع کوچک بیش از ۴۲۱ میلیون متر مکعب گاز مصرف کرده که ۶۰ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه را به خود اختصاص داده است.