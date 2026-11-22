استاندار خوزستان گفت: بهبود معیشت و رفاه جامعه کارگری، اولویت دولت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده در همایش بزرگداشت سالروز تصویب قانون کار با حضور علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر کشور گفت: جامعه کارگری همیشه مورد علاقه امام راحل عزیزمان و امام و قائد شهیدمان بوده و انصافاً علی‌رغم مشکلات معیشتی، همواره در مسیر خدمت و پای کار بودن گام برداشته‌اند.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای پیگیری مشکلات کارگران اظهار کرد: قرار بر این شد که جلسه‌ای داشته باشیم و هم‌اکنون نیز دبیرکل محترم خانه کارگر تشریف آورده‌اند و این نشست‌ها ادامه خواهد داشت؛ ان‌شاءالله در آینده نزدیک جلسه‌ای با نمایندگان کارگران برگزار خواهیم کرد و موضوعات آنان را پیگیری می‌کنیم.

استاندار خوزستان با تأکید بر تلاش برای حل مشکلات کارگری تصریح کرد: آنچه مسلم است این است که همه توان خود را در حد مقدورات بودجه‌ای کشور به کار خواهیم گرفت تا مشکلات کارگران در بخش درمان، بازنشستگان و مسائل معیشتی کاهش پیدا کند و هر آنچه در توان داریم، به کار خواهیم بست.

موالی‌زاده با اشاره به شرایط اقتصادی کشور عنوان کرد: این به معنای آن نیست که در کوتاه‌مدت بتوان همه مشکلات را حل کرد؛ خود کارگران واقف به شرایط اقتصادی کشور و محاصره و تحریم‌ها هستند و با استقامت ملت بزرگ ایران و نیرو‌های مسلح، مطمئن هستیم که پیروزی نهایی از آن ملت بزرگ ایران خواهد بود و دشمنان غدّار شکست سنگینی را متحمل خواهند شد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های جامعه کارگری اظهار کرد: به سهم خودم از تلاش‌ها، زحمات و کوشش‌های مجدانه کارگران صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌کنم و امیدوارم با همدلی و همکاری، شاهد بهبود هرچه بیشتر شرایط معیشتی و رفاهی این قشر شریف باشیم.

دبیرکل خانه کارگر کشور نیز در این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح ماده ۴۱ قانون کار خواستار برداشته شدن محدودیت افزایش سالانه دستمزد شد و گفت: افزایش حقوق متناسب با تورم باید به صورت ماهانه و بدون محدودیت یک‌بار در سال انجام شود تا وضعیت معیشت کارگران در تعیین مزد مورد توجه قرار گیرد.

علیرضا مححبوب با انتقاد از گسترش بیمه تکمیلی تصریح کرد: بیمه تکمیلی موجب تضعیف سازمان تأمین اجتماعی می‌شود و اعتقاد داریم این سازمان باید نهادی نیرومند باشد و بخش درمان، قوی‌ترین بخش آن را تشکیل دهد؛ همچنین شورای عالی تأمین اجتماعی باید احیا شود و انتظار داریم دیوان عدالت اداری رأی خود را در ارتباط با قرارداد‌های موقت ابطال کند.

استاندار خوزستان در پایان این مراسم، در جمع کارگران حاضر در نشست حضور یافت، به سخنان و درخواست‌های آنان گوش سپرد و دستور پیگیری مشکلات مطرح‌شده را صادر کرد.