تیم شنای موج مشهد در دومین سال حضور متوالی خود در لیگ برتر شنای کشور، با عملکردی مقتدرانه در مرحله نخست این رقابت‌ها، صدرنشین جدول رده‌بندی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، مرحله نخست رقابت‌های لیگ برتر شنای باشگاه‌های کشور برگزار شد و تیم موج مشهد توانست با درخشش شناگران خود، جایگاه نخست جدول رده‌بندی را به دست آورد.

موج مشهد که برای دومین سال پیاپی حضور در بالاترین سطح رقابت‌های باشگاهی شنای کشور را تجربه می‌کند، با این نتیجه گام نخست را در مسیر رقابت برای قهرمانی محکم برداشت.

این رقابت‌ها در سه مرحله برگزار می‌شود و قهرمان لیگ بر اساس مجموع امتیازات تیم‌ها در پایان هر سه مرحله مشخص خواهد شد. موج مشهد با صدرنشینی در مرحله نخست، در دو مرحله باقی‌مانده برای حفظ جایگاه خود و کسب عنوان قهرمانی به رقابت خواهد پرداخت.