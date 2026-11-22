رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معامله ابزارهای مالی حوزه نفت و فرآورده‌های نفتی به‌زودی در بازار سرمایه آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، صیدی در مراسم اختتامیه همایش سالانه بازار سرمایه با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات صورت گرفته پیش‌بینی کرد ابزارهای مالی مرتبط با نفت و فرآورده‌های نفتی به‌زودی در بورس انرژی قابلیت معامله پیدا خواهد کرد.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با تبیین مفهوم شعار محوری امسال همایش سالانه بازار سرمایه تاکید کرد؛ موفقیت کشورها مرهون توجه به مفهوم فراگیری مالی بوده است.

صیدی در این مراسم با ارزیابی روند فعالیت بورس تهران ابراز امیدواری کرد این بورس قدیمی با انجام عرضه اولیه شرکت‌های بزرگ، بزرگ‌تر از قبل شود.

وی با اشاره به این‌که نهاد ناظر بر اجرای مقررات حاکمیت شرکتی تاکید دارد، توضیح داد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام با وجود تلاش‌های صورت گرفته با وضع مطلوب در حوزه حاکمیت شرکتی فاصله دارند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بر لزوم ایجاد تمایز بین فعالیت بورس و فرابورس تاکید ابراز امیدواری کرد با انجام اقدامات موثرتر فرابورس به یک بازار OTC در چارچوب بازار سرمایه ایران نزدیک شود.

وی در پایان با اشاره به اهمیت تصمیم‌های سیاست‌گذاران و نتایج مطالعات انجام شده در سطح بین‌الملل گفت: ثبات اقتصادی را از طریق اقتصاد خرد می‌توان رقم زد.