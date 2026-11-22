نمایش «نقل تکرار تاریخ» با اقتباس از شاهنامه و محوریت زندگی شهیده سوسن محمدزاده، با هنرنمایی نوجوانان ۱۶ تا ۱۸ سال در تماشاخانه استاد باصره ایلام روی صحنه رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اجرای نمایش «نقل تکرار تاریخ» شامگاه گذشته در تماشاخانه استاد باصره ایلام آغاز شد؛ اثری نمایشی که با بهره‌گیری از روایت‌های شاهنامه، زندگی شهیده سوسن محمدزاده را به تصویر می‌کشد.

در این نمایش، هنرمندان نوجوان ۱۶ تا ۱۸ سال با پیوند دادن روایت‌های اسطوره‌ای شاهنامه به زندگی یک زن شهید، مفاهیم ایثار، فداکاری و شهادت را در قالب هنر‌های نمایشی بازخوانی می‌کنند.

نمایش «نقل تکرار تاریخ» یکی از پنج اثر راه‌یافته به رویداد ملی «ایراندخت» است که اجرای آن تا پنجم آذرماه در تماشاخانه استاد باصره ایلام ادامه دارد.