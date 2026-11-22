به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین افتتاح دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه یزد با حضور جمعی از مسئولان و دانشجویان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدرضا صادقیان‌شاهی معاون دانشجویی دانشگاه یزد، در این مراسم ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این رویداد و دانشجویان حاضر، بر اهمیت ورزش در ایجاد نشاط، شادابی و پویایی جامعه دانشگاهی تأکید کرد.

وی با اشاره به استقبال گسترده دانشجویان از المپیاد‌های ورزشی در سال‌های گذشته اظهار داشت: در دوره‌های پیشین، بیش از نیمی از جمعیت دانشجویی دانشگاه در این رقابت‌ها مشارکت داشتند و امیدواریم با آغاز این دوره، بار دیگر شاهد بازگشت به دوران پرافتخار حضور و مشارکت پرشور دانشجویان در عرصه ورزش باشیم.

معاون دانشجویی دانشگاه یزد با تأکید بر ضرورت فراهم کردن بستر مناسب برای بروز شور، نشاط و استعداد‌های جوانان افزود: احساس، عواطف، جوانی، شور و شعور از ویژگی‌های ارزشمند دانشجویان است و محیط‌های ورزشی فرصت مناسبی برای تجلی این ظرفیت‌ها به شمار می‌روند.

صادقیان‌شاهی با اشاره به جایگاه ورزش در نظام فعالیت‌های دانشگاهی تصریح کرد: معتقدیم آموزش، پژوهش، رفاهیات و تربیت‌بدنی و ورزش، چهار رکن اساسی دانشگاه هستند. بدون تردید، فعالیت بدنی یکی از عوامل مؤثر در حفظ نشاط و شادابی قشر دانشجوست و توسعه این حوزه با مشارکت و همراهی دانشجویان دنبال خواهد شد.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم برگزاری برنامه‌ها و رویداد‌های ورزشی، زمینه حضور هرچه بیشتر دانشجویان در فعالیت‌های بدنی و رقابت‌های دانشگاهی فراهم شود.

دومین المپیاد ورزشی درون‌دانشگاهی دانشگاه یزد در بخش تیمی با برگزاری رقابت‌های فوتسال، والیبال، بسکتبال سه‌نفره و داژبال و در بخش انفرادی با رشته‌های شطرنج، تنیس روی میز، بدمینتون، شنا، دارت و دوومیدانی برگزار می‌شود.

همچنین ورزش‌های الکترونیکی ویژه دانشجویان پسر از دیگر بخش‌های این دوره از رقابت‌هاست.

این المپیاد از ۳۰ آبان‌ماه تا ۳۰ آذرماه در سالن‌های ورزشی امام علی (ع) و کوثر دانشگاه یزد برگزار می‌شود و فرصتی برای تقویت نشاط اجتماعی، افزایش تعاملات دانشجویی و شناسایی استعداد‌های ورزشی در محیط دانشگاه فراهم می‌آورد.