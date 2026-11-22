سخنگوی صنعت برق خوزستان از اعمال محدودیت‌هایی در شبکه برق کشور از آذرماه امسال خبر داد و از شهروندان خواست برای اطلاع از زمان‌بندی خاموشی‌ها به برنامه کاربردی «برق من» مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛سید حجت موسوی با اشاره به اعلام شرکت توانیر مبنی بر کمبود سوخت نیروگاه‌ها گفت: از آذرماه سال جاری محدودیت‌هایی در شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

وی افزود: این محدودیت‌ها با هدف حفظ پایداری شبکه برق کشور در نظر گرفته شده است و شهروندان می‌توانند از طریق برنامه کاربردی «برق من» یا بازوی این برنامه در پیام‌رسان بله، از زمان خاموشی‌های احتمالی منطقه مسکونی خود مطلع شوند.

سخنگوی صنعت برق خوزستان همچنین از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف برق، در تأمین پایدار انرژی و ارائه خدمات مناسب به مشترکان همکاری کنند.