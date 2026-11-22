سرکنسول جمهوری قزاقستان در بازدید از منطقه آزاد سرخس، با تأکید بر جایگاه راهبردی این منطقه در اتصال مسیر‌های تجاری آسیای مرکزی به ایران و اروپا، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی و رفع موانع پیش روی رانندگان قزاقستانی را از مهم‌ترین اهداف این سفر عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، یربول احمدوف، به همراه هیئتی از این کشور با حضور در منطقه آزاد سرخس، از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی این منطقه بازدید کرد و در جریان نشست با مسئولان منطقه آزاد، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی قزاقستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

احمدوف در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه آزاد سرخس در مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور اظهار داشت: «سرخس برای ما یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ارتباطی جهت ورود به جمهوری اسلامی ایران و دسترسی از طریق این کشور به بازار‌های اروپایی محسوب می‌شود و برخورداری از چنین موقعیت ممتازی، زمینه افزایش مبادلات تجاری و توسعه همکاری‌های حمل‌ونقلی میان ایران و قزاقستان را فراهم کرده است.»

وی با تأکید بر ضرورت تقویت مناسبات اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک دو کشور افزود: هدف اصلی از این سفر، پیگیری فرآیند‌های ترانزیتی، بررسی موانع موجود در مسیر تردد ناوگان حمل‌ونقل قزاقستان، ارتقای سطح خدمات‌رسانی به رانندگان و مهم‌تر از همه، فراهم‌سازی بستر مناسب برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی ایران است.

سرکنسول جمهوری قزاقستان با اشاره به مزیت‌های اقتصادی و زیرساختی منطقه آزاد سرخس تصریح کرد: عبور کالا‌های قزاقستان از مسیر این منطقه به مقصد ایران و سایر کشورها، از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه و از لحاظ دسترسی به امکانات حمل‌ونقلی، مسیری مناسب و تسهیل‌کننده تجارت بین‌المللی است؛ موضوعی که می‌تواند نقش مؤثری در تقویت ارتباطات تجاری و افزایش ظرفیت مبادلات کالا میان کشور‌های منطقه ایفا کند.

احمدوف همچنین امکانات لجستیکی، زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای و ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه آزاد سرخس را از مزیت‌های برجسته این منطقه برشمرد و خاطرنشان کرد: برخورداری هم‌زمان از ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای، موقعیتی ارزشمند برای سرخس ایجاد کرده است تا به‌عنوان یکی از مسیر‌های مهم جابه‌جایی کالا، نقشی مؤثر در توسعه کریدور‌های ارتباطی و گسترش مناسبات اقتصادی کشور‌های آسیای مرکزی با ایران و دیگر بازار‌های بین‌المللی داشته باشد.

وی در ادامه، پیگیری مشکلات رانندگان قزاقستانی را یکی از محور‌های اصلی این بازدید دانست و گفت: بررسی مسائل مرتبط با بیمه خودرو و شخص ثالث، آشنایی دقیق‌تر با قوانین و مقررات تردد در ایران، تسهیل فرآیند‌های ورود و خروج و شناسایی موانع احتمالی در مسیر فعالیت رانندگان، از موضوعاتی است که با هدف روان‌سازی جریان حمل‌ونقل و کاهش مشکلات ناوگان ترانزیتی مورد توجه قرار گرفته است.

سرکنسول قزاقستان در پایان با ابراز خرسندی از ظرفیت‌های گسترده منطقه آزاد سرخس و اشاره به بازدید پیشین خود از این منطقه در حدود شش ماه گذشته، افزایش فعالیت‌ها و حجم تردد در این گذرگاه را نشانه‌ای از ظرفیت بالای آن برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای دانست و ابراز امیدواری کرد که با تداوم تعاملات و پیگیری مسائل مطرح‌شده، زمینه گسترش همکاری‌های اقتصادی و ترانزیتی نه‌تنها میان ایران و قزاقستان، بلکه با سایر کشور‌های منطقه نیز بیش از پیش فراهم شود.