به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، حجت الاسلام محسن حمزه صحیحی در نشست روشنگری و بصیرت افزایی بسیجیان در شهر گوگ تپه افزود: از تفکر بسیجی، وحدت و یکدلی و حضور مردم، بسیجیان و جان فدایان در سنگر میدان تا آمادگی نیرو‌های مسلح در دفاع از کیان اسلامی، جلوه‌هایی از اقتدار و شکوه ایستادگی است که امروز جهانیان از آن به عنوان ایران قوی و مقتدر یاد می‌کنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه مهاباد تصریح کرد: وظیفه امروز همه ما روایتگری دستاوردها، پیشرفت و توانمندی ایران در عرصه‌های مختلف است.

حجت الاسلام حمزه صحیحی اظهار داشت: بسیج تفکری است که نبض و دلش برای نظام و اقتدار و توانمندی کشور می‌تپد و حضور بیش از ۳۰ میلیون جان فدا گویای ایستادگی ملت ایران است و حرف این جان فدایان و بسیجیان دفاع از اسلام و نظام و انقلاب است و اقتدار و قدرت در زیر سایه استقلال بدست می‌آید.

امام جمعه گوگ تپه هم به فلسفه تشکیل بسیج اشاره کرد و گفت: وظیفه روحانیون و همه اقشار مختلف مردم در شرایط کنونی جهاد در جبهه حق علیه باطل و مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار و دشمنان اسلام است.

ماموستا یحیی اسماعیلی افزود: وظیفه ما ایستادگی در برابر طاغوت و اهریمن زمانه و حفظ این انقلاب و نظام است و امروز مسیر دفاع از کیان کشور و ایستادگی در مقابل استکبار به برکت وجود بسیج است.

سلیمان پاکزاد بخشدار مرکزی مهاباد هم دراین نشست روحیه بسیجی، مشارکت و حرکت جهادی مردم را موجب پیشرفت و توسعه در حوزه‌های مختلف اعلام کرد.

تجلیل از شهردار و اعضای شورای اسلامی گوگ تپه و فرماندهان برتر پایگاه‌های بسیج حوزه شهید شهریکندی از دیگر ویژه برنامه‌های نشست روشنگری و بصیرت افزایی بسیجیان این شهر بود که به مناسبت هفته بسیج در سالن اجتماعات شهرداری برگزار شد.