با عبور دو موج بارشی در روزهای دوشنبه و پنجشنبه، آسمان مازندران در بیشتر روزهای هفته آینده بدون بارش خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، شعبان‌پور کارشناس هواشناسی با اشاره به افزایش دمای هوا در روز‌های اخیر گفت: بیشینه دمای برخی شهر‌های مرکزی و شرقی استان به بیش از ۳۲ درجه سانتی‌گراد رسیده است.

وی افزود: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، دو موج بارشی در روز‌های آینده از نوار شمالی کشور عبور می‌کند که موج نخست از امشب تا بعدازظهر فردا با بارندگی و وزش باد همراه خواهد بود.

شعبان‌پور ادامه داد: موج دوم نیز از چهارشنبه‌شب تا بعدازظهر پنجشنبه در استان فعال می‌شود و بارندگی و وزش باد نسبتاً شدید را به همراه دارد.

این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه در هشت روز آینده، به‌جز روز‌های دوشنبه و پنجشنبه، در سایر روز‌ها بارندگی پیش‌بینی نمی‌شود، گفت: کشاورزان می‌توانند برای فعالیت‌های زراعی خود در روز‌های بدون بارش برنامه‌ریزی کنند.

وی همچنین به باغداران اطمینان داد که تا ۱۰ روز آینده سرمای شدید یا یخبندانی که به مرکبات منطقه آسیب برساند، پیش‌بینی نمی‌شود.