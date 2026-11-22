سرقت ۵۰ میلیاردی از یک کارخانه و اماکن خصوصی در قرچک خنثی شد

فرمانده انتظامی قرچک: در پی وقوع سرقت در یکی از اماکن خصوصی و کارخانجات واقع در شهرک صنعتی این شهرستان، پس از هماهنگی با مقام قضایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی پلیس، سارق حرفه ای دستگیر و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال کشف شد.