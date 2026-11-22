پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی قرچک: در پی وقوع سرقت در یکی از اماکن خصوصی و کارخانجات واقع در شهرک صنعتی این شهرستان، پس از هماهنگی با مقام قضایی و با انجام یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی پلیس، سارق حرفه ای دستگیر و اموال مسروقه به ارزش تقریبی ۵۰ میلیارد ریال کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سرهنگ ابوالقاسم قاسم پور اظهار داشت: متهم پس از مواجه شدن با مدارک ارائه شده توسط ماموران کلانتری ۱۱ مرکزی به ناچار به جرم خود به ارزش ۵۰ میلیارد ریال اعتراف کرد که پس از تکمیل پرونده جهت انجام سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.