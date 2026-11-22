حاج احمد سلیمیان در آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، در ارومیه، مورد تجلیل قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، آیین اختتامیه بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی، با حضور جمعی از مسئولان کشوری و استانی، مداحان، پیرغلامان و خادمان اهل‌بیت (ع) در حسینیه ثارالله ارومیه برگزار شد.

در این آیین که با حضور جمعی از چهره‌های فرهنگی، مذهبی و اجرایی و نمایندگانی از پیرغلامان و خادمان حسینی از سراسر کشور و ۱۰ کشور خارجی همراه بود، از مقام و سال‌ها خدمت خالصانه خادمان و پیرغلامان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) تجلیل شد.

در این مراسم، از حاج احمد سلیمیان نیز به پاس خدمات و تلاش‌های وی در مسیر خدمت به فرهنگ و معارف حسینی تجلیل به عمل آمد.