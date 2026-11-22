به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، جواد حیدری گفت: در راستای حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای، کاهش هزینه‌های نگهداری ناوگان و تسهیل دسترسی رانندگان به اقلام ضروری، روغن موتور و ضدیخ با قیمت کارخانه دراختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی استان قرار می‌گیرد.

وی افزود: دراین طرح، ۴ هزار لیتر روغن موتور در قالب ۲۰۰ عدد محصول و همچنین ۲۰۰ عدد ضدیخ برای عرضه به فعالان حوزه حمل‌ونقل آذربایجان‌غربی تأمین شده است تا رانندگان و مالکان ناوگان بتوانند این اقلام مصرفی را با قیمت کارخانه تهیه کنند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: این اقدام با هدف حمایت از رانندگان در برابر افزایش هزینه‌های جاری و تعمیر و نگهداری خودروها، کاهش هزینه‌های تأمین اقلام مصرفی و حذف واسطه‌های غیرضروری در فرآیند توزیع انجام می‌شود و در طول سال نیز تداوم خواهد داشت.

حیدری اضافه کرد: تأمین اقلام مصرفی با نرخ مصوب، از مطالبات جدی فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای در ماه‌های اخیر بوده و مجموعه راهداری استان با جدیت پیگیر رفع دغدغه‌های این قشر زحمتکش است.

وی ادامه داد: با توجه به فرارسیدن فصل سرما و آغاز مأموریت‌های زمستانی، تأمین ضدیخ و استفاده از روانکار‌های استاندارد و متناسب با شرایط آب‌وهوایی منطقه، نقش بسیار مهمی در پیشگیری از آسیب‌های فنی، حفظ سلامت موتور و افزایش آمادگی عملیاتی ناوگان ایفا می‌کند.

حیدری در پایان خاطرنشان کرد: عرضه مستقیم روغن موتور با نرخ مصوب و حذف واسطه‌ها از جمله راهکار‌های مورد تأکید سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور برای کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و حمایت از استمرار خدمات‌رسانی مطلوب در بخش حمل‌ونقل عمومی است.