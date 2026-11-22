با اجرای طرح‌های ایمن‌سازی و مهر و موم ۱۲ معدن ناایمن، سطح حفاظت از ۲۰۰۰ کارگر معادن زیرزمینی مازندران ارتقا یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کار در اعماق زمین همواره با مخاطرات متعددی نظیر ریزش تونل، تجمع گاز‌های خطرناک، کمبود اکسیژن و اختلال در سیستم تهویه همراه است. برای مقابله با این چالش‌ها، تامین ایمنی در معادن استان مازندران فراتر از تجهیزات فردی رفته و به زیرساخت‌های فنی و نظارتی نیز توجه ویژه‌ای شده است.

بر اساس این گزارش، با استفاده از استحکام‌بندی‌های کاملاً فلزی و ایجاد کلاف‌های پیوسته با فاصله‌های کم در داخل تونل‌ها، خطرات ناشی از ریزش یا مسدود شدن مسیر‌ها به میزان قابل توجهی کاهش یافته است. در کنار این اقدامات، گازسنجی‌های مداوم در طول روز و در شیفت‌های مختلف توسط مسئولان ایمنی و فنی انجام می‌شود تا از بروز هرگونه حادثه جلوگیری شود.

مهر و موم ۱۲ معدن ناایمن و نظارت‌های میدانی

بازرسان کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز با انجام بازدید‌های دوره‌ای، بر اجرای الزامات ایمنی در معادن نظارت دقیق دارند. این نظارت‌ها موجب ارتقای سطح ایمنی در معادن زیرزمینی استان در سال‌های اخیر شده است.

در همین راستا، از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، بیش از ۱۲ معدن ناایمن با دستور دادستان محترم پلمب و از چرخه فعالیت خارج شده‌اند.

پایلوت سامانه هوشمند ثبت اطلاعات ایمنی

اقدام نوین دیگری که در این حوزه اجرایی شده، درج مستمر اطلاعات پایه ایمنی معادن از طریق یک سامانه اختصاصی است که در مجموعه معادن زغال‌سنگ کشور به صورت آزمایشی اجرا شده است.

در این روش، مسئولان ایمنی هنگام بازدید از معادن، اطلاعات ثبتی را به سامانه ارسال می‌کنند. این سامانه امکان مداخله سریع بازرسان کار با اولویت‌بندی دقیق در کارگاه‌ها را فراهم کرده و به افزایش بهره‌وری منابع انسانی در حوزه بازرسی کمک شایانی می‌کند.

در حال حاضر بیش از ۲۰۰۰ نفر در معادن زیرزمینی استان مازندران مشغول به فعالیت هستند که با اجرای این تدابیر، شرایط کاری ایمن‌تری را تجربه می‌کنند.

گزارش از مهدی غلامی