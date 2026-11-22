سخنگوی صنعت برق خوزستان گفت:شهروندان خوزستانی جهت اطلاع از خاموشی های برق منطقه مسکونی خود به برنامه کاربردی برق من و یا بازوی برق من در پیام رسان بله مراجعه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید حجت موسوی در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ سیمای خوزستان اظهار کرد: بنا بر اعلام شرکت توانیر با توجه به کمبود سوخت نیروگاه‌ها از آذر ماه سال جاری محدودیت‌هایی در شبکه برق کشور اعمال می‌شود.

وی با بیان اینکه این محدودیت‌ها در جهت پایداری شبکه برق کشور ایجاد می‌شود، ادامه داد: شهروندان می‌توانند با مراجعه به برنامه کاربردی برق من و یا در بازوی برق من در پیام رسان بله از خاموشی‌های منطقه مسکونی خود اطلاع یابند.

سخنگوی صنعت برق خوزستان بیان کرد: همچنین از تمامی شهروندان خوزستانی درخواست می‌شود با رعایت الگوی مصرف برق صنعت برق کشور را در جهت ارائه خدمت رسانی مناسب یاری کنند.