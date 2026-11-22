نشست خبری پنجمین رویداد بزرگ «ایران بانو» بعد ازظهر امروز یکشنبه، ۱ آذرماه ۱۴۰۵ در مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد. رئیس سازمان بسیج جامعه زنان از برگزاری رویداد ملی «ایران بانو» به مناسبت هفته زن و سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و گفت: این رویداد با شعار «بانوی ایرانی، پیشران تحول، معمار تمدن» و با هدف تبیین ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا (س)، معرفی الگوی سوم زن در سطح ملی و بین‌المللی، تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه زنان و تقویت مشارکت بانوان در حل مسائل جامعه برگزار می‌شود. پنجمین جشن ایران‌بانو روز پنجشنبه، پنجم آذرماه، از ساعت ۱۳:۳۰ در مجموعه ورزشی شهید شیرودی برگزار می‌شود.

عکاس : الهام رضایی