نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در دیدار با فرماندهان بسیج وحدت ملی، ایمان به خدا، هویت ایرانی و توان دفاعی را از مؤلفه‌های اصلی حفظ استقلال و اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

وحدت ملی و قدرت بازدارندگی، پایه‌های اقتدار کشور

وحدت ملی و قدرت بازدارندگی، پایه‌های اقتدار کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین « اله نور کریمی‌تبار» نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام در جمع فرماندهان بسیج استان ایلام با تأکید بر نقش مؤلفه‌های مختلف قدرت در حفظ اقتدار کشور گفت: وحدت و انسجام ملی، ایمان به خدا، هویت ایرانی و قدرت بازدارندگی دفاعی از مهم‌ترین عوامل حفظ استقلال و امنیت کشور هستند.

وی با اشاره به اهمیت استقلال و عزت ملی افزود: حفظ عزت، سربلندی و عظمت ایران از دستاورد‌های مهم نظام جمهوری اسلامی است و هویت و افتخار ایرانی، زمینه همبستگی همه ایرانیان برای دفاع از کشور را فراهم می‌کند.

امام جمعه ایلام حضور اقشار مختلف مردم در تجمعات شبانه را از جلوه‌های سرمایه اجتماعی و وحدت ملی دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، معادلات دشمن را تحت تأثیر قرار داده و نشان داده است که سرمایه اجتماعی یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور است.

حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر باور‌ها و ارزش‌های جامعه، نقش بسیج را در تقویت ایمان، انسجام اجتماعی و حضور مؤثر در عرصه‌های فرهنگی مهم ارزیابی کرد.

سردارسید صادق حسینی، فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام نیز این دیدار را فرصتی برای تجدید عهد و پیمان بسیجیان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، ولایت و رهبری دانست و بر آمادگی بسیجیان برای دفاع از ارزش‌ها و دستاورد‌های نظام تأکید کرد.