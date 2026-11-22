یورش‌های نظامی، محاصره، بسته‌شدن راه‌ها و آواره‌کردن ساکنان اردوگاه‌ها، اقتصاد شمال کرانه باختری را تحت فشار قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین؛ یورش‌های نظامی، محاصره، بسته‌شدن راه‌ها و آواره‌کردن ساکنان اردوگاه‌ها، اقتصاد شمال کرانه باختری را تحت فشار قرار داده است. هزینه تولید و حمل‌ونقل بالا رفته و کار کارخانه‌ها و واحد‌های تجاری کساد شده است. در نتیجه بسیاری از فرصت‌های شغلی از دست رفته و بیکاری در بین جوانان بیشتر شده است. تشکیلات خودگردان فلسطین هم پنج سال است که نمی‌تواند حقوق کارمندانش را کامل بپردازد. از سوی دیگر رژیم صهیونیستی مانع رفتن کارگران فلسطینی به محل کارشان در سرزمین‌های اشغالی سال ۱۹۴۸ می‌شود.

در شهر‌ها و شهرک‌های شمال کرانه باختری که مقاومت سرسختانه‌ای داشته‌اند، فشار فقط نظامی نیست؛ معیشت مردم هم هدف قرار گرفته. از بین رفتن منابع درآمد، خانواده‌ها را بیش از پیش به کمک‌ها وابسته می‌کند و ماندن در خانه و سرزمینشان را دشوارتر می‌سازد. به این ترتیب، فشار اقتصادی هم به ابزاری برای وادار کردن فلسطینی‌ها به کوچ و هموار کردن راه گسترش شهرک‌سازی تبدیل می‌شود