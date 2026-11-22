فاطمه توسلی، ژیمناست مستعد و افتخارآفرین استان یزد، در رقابت‌های بین‌المللی جام شانگهای روسیه، همراه با بهاره مصلالی، با کسب مدال نقره رشته ترامپولین دونفره، عنوان نایب‌قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دختران ژیمناست ایران در رقابت‌های بین‌المللی جام شانگهای روسیه با نمایشی درخشان موفق به کسب عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره شدند.

در این رقابت‌ها، بهاره مصلالی و فاطمه توسلی، نمایندگان کشورمان در بخش ترامپولین دونفره، با کسب امتیاز ۳۹.۳۳ در جایگاه دوم ایستادند و مدال نقره این مسابقات را بر گردن آویختند.

کسب این افتخار بین‌المللی، بار دیگر توانمندی و شایستگی دختران ورزشکار ایران، به‌ویژه استعداد‌های ورزشی استان یزد را به نمایش گذاشت.