به گزارش اداره هواشناسی تا ظهر فردا دوشنبه موجی زودگذر از سطح استان عبور می کند و ناپایداری‌هایی به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این مدت افزایش پوشش ابر، وزش باد گاهی شدید و رگبار و رعد و برق پراکنده و مه گرفتگی به ویژه در نیمه غربی و شمالی استان رخ خواهد داد.

از بعدازظهر فردا تا روز پنجشنبه وضعیت جوی استان پایدار است و پدیده غالب وزش باد گاهی شدید خواهد بود.

دمای هوا در ۳ روز آینده نوسانات محسوسی ندارد.

در ۲۴ ساعت گذشته سراب شهرک با حداقل دمای منفی ۱ درجه و سلین هورامان با حداکثر دمای ۲۴ درجه به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق استان بود.

دمای هوای سنندج فردا نیز بین ۲ تا ۲۰ درجه سانتی گراد در نوسان خواهد بود.