به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، رحمت حاجی زاده با اشاره به عرضه بنزین سوپر تولید داخل در جایگاه‌های عرضه سوخت منطقه میاندوآب، گفت: در راستای تسهیل دسترسی مصرف کنندگان به سوخت مورد نیاز خودرو‌های خود، امکان عرضه بنزین سوپر در دو جایگاه سوخت این منطقه در شهرستان‌های میاندوآب و مهاباد فراهم شده است.

وی افزود: در حال حاضر دو جایگاه یوسفی در شهرستان میاندوآب و عزیززاده در شهرستان مهاباد امکان عرضه بنزین سوپر را برای همشهریان و متقاضیان استفاده از این نوع فرآورده را دارا می‌باشند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه میاندوآب، تصریح کرد: با عنایت به افزایش تعداد خودرو‌های پلاک منطقه آزاد در سطح منطقه و افزایش درخواست استفاده از بنزین سوپر، این امکان در جایگاه‌های دو شهرستان ایجاد شده و درحال پیگیری جهت تعمیم به سایر شهرستان‌های جنوب استان می‌باشیم.

حاجی زاده در پایان با تاکید براهمیت مدیریت مصرف سوخت خاطرنشان کرد: تأمین و توزیع مطلوب فرآورده‌های نفتی و ارائه خدمات مناسب به مصرف کنندگان، از اولویت‌های این شرکت بوده و تلاش می‌شود با بهره گیری از ظرفیت‌های موجود، خدمات رسانی به شهروندان و صاحبان خودرو‌ها به نحو مطلوبی انجام گردد و همراهی شهروندان در مصرف بهینه بنزین و استفاده مسئولانه از منابع، نقش موثری در جلوگیری از هدر رفت انرژی و ذخیره سازی مناسب برای نسل‌های آینده را خواهد داشت.